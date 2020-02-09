Футболист сборной Украины после исчезновения отца в Крыму перешел в чемпионат России – официально

Александр Каплиенко / Фото: Instagram

Экс-защитник тбилисского "Динамо" украинец Александр Каплиенко пополнил состав середняка российской Премьер-лиги – клуба "Тамбов". Об этом сегодня объявлено официально. Контракт с 23-летним игроком подписан сроком на два с половиной года. Напомним, ранее самый дорогой полузащитник "Динамо" отказался от перехода в "Спартак".

Александр Каплиенко родился 7 марта 1996 года в Запорожье. На профессиональном уровне дебютировал за запорожский "Металлург" 6 апреля 2014 года в матче чемпионата Украины против одесского "Черноморца" (0:3). Свой первый гол на высшем уровне забил в ворота донецкого "Металлурга" 9 августа 2014 года.

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Всего за "Металлург" из Запорожья Каплиенко провел 39 матчей и забил 4 мяча, включая гол в ворота киевского "Динамо". Во время зимнего перерыва сезона 2015/16 гг. покинул команду в связи с процессом ликвидации клуба. Весенний отрезок сезона провел в харьковском "Металлисте" (8 матчей).

Смотрите, как Каплиенко удаляли с поля, когда он выступал за "Черноморец"

С 2016 по 2018 год Каплиенко защищал цвета "Черноморца" из Одессы, после чего подписал контракт с белорусским клубом "Смолевичи". В 2019 году Каплиенко стал игроком тбилисского "Динамо". Выиграл вместе с командой чемпионат Грузии и дебютировал в еврокубках: 18 июля прошлого года отыграл все 90 минут в ответном матче квалификации Лиги Европы против андорского клуба "Энгордань".

В период с 2012 по 2015 год Каплиенко регулярно привлекался в различные юношеские сборные Украины, за которые в совокупности провел 13 матчей.

Отметим, что в сентябре Каплиенко заявил, что его отец пропал в аннексированном Крыму. "На работе его нет. На звонки не отвечает", – сокрушался у себя в Instagram футболист, прося о помощи в поисках своего родителя.

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