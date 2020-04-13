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Футболист сборной Украины рассказал о своем будущем в итальянском клубе

13 апреля, 10:29

Вадим Авдасев

Руслан Малиновский не собирается покидать "Аталанту" из Бергамо

Украинский полузащитник Руслан Малиновский прокомментировал слухи о его возможном уходе из "Аталанты". В частности говорилось об активном интересе к Малиновскому со стороны "Фиорентины". Сейчас футболист находится в Бергамо на карантине.

26-летний игрок сборной Украины высказался в эфире телепрограммы "Великий футбол":

"Фиорентина" мной интересовалась еще летом, о чем говорил мой агент Вадим Шаблий. Тогда такие разговоры были, но сейчас я счастлив в "Аталанте". Меня все устраивает в этом клубе и нет никаких предпосылок, чтобы говорить о каком-то переходе. Я хочу быть здесь, мне есть что доказывать. Считаю, что улучшаюсь с каждым месяцем и уже лучше понимаю футбол, который пропагандирует Джан Пьеро Гасперини".

В сезоне 2019/2020 полузащитник в 31 матче забил пять мячей и сделал три передачи. Сайт Transfermarkt оценивает Руслана в 11 миллионов евро, хотя еще в декабре его стоимость была на три "лимона" выше. Контракт украинца с "Аталантой" рассчитан до лета 2024 года

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Смотрите, как Малиновский забивал за "Аталанту" в чемпионате Италии

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