Футболист сборной Украины Сергей Кривцов показал свою квартиру в Киеве

Защитник "Шахтера" показывает квартиру, рассказывает о своей жизни, друзьях и семье

Футболисты "Шахтера" уже несколько лет живут в Киеве, и даже харьковские поединки лидеров чемпионата Украины – фактически выездные. Защитник "горняков" и сборной Украины Сергей Кривцов показал квартиру, в которой живет вместе с супругой Юлией, сыном и двумя дочерьми.

Сергей Кривцов рассказал, что перед покупкой жилья его семья снимала квартиру в этом же доме. После приобретения собственного "гнездышка" дизайном квартиры футболист не занимался, а отдал бразды правления в этом своей жене, а также дизайнеру, с которой познакомились еще в Донецке. "Мое дело – только спонсорство", – шутит Кривцов.

Сергей Кривцов с женой Юлией Реклама

В квартире футболиста четыре комнаты: спальня, детская комната, небольшая гостевая и смежная студия (зал и кухня).

Кривцов рассказал, что остановился на квартире, а не доме, из-за близости к центру города. "Мы любим вечерами в кино выехать, в ресторане посидеть. И с детьми, и с друзьями", – объясняет футболист.

Также Сергей рассказал, что он с игроком "Динамо" Сергеем Сидорчуком – одноклассники из Запорожья, дружат с десяти лет. А жены Сидорчука и Кривцова – однокурсницы, они учились в одном университете в Запорожье.

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