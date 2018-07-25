Футболист сборной Украины Сергей Сидорчук встретится с фанатами в Киеве

В четверг, 26 июля, футболист сборной Украины Сергей Сидорчук проведет встречу с болельщиками. Во время встречи состоится розыгрыш призов, вручение подарков, проведение викторины, а также автограф-сессия игрока. Сергей пообщается с фанатами и ответит на их вопросы. Все присутствующие получают возможность сфотографироваться с полузащитником "Динамо" и, как обещают организаторы, никто не останется без сувенира.

27-летний Сергей Сидорчук играет в "Динамо" с 2013 года, а до этого выступал за запорожский "Металлург". В национальной сборной Украины Сидорчук сыграл 23 матча и забил два гола, также играл в юношеских сборных нашей страны. По данным авторитетного портала transfermarkt, оценочная трансферная стоимость футболиста составляет четыре миллиона евро.



Встреча Сидорчука с фанатами пройдет 26 июля в 16:00, место – Киев, ул. Луговая, 12, "Караван". Изначально встреча планировалась на 22 июля, однако была перенесена.

Напомним, что месяц назад Сергей Сидорчук подписал с "Динамо" новый контракт на пять лет. Таким образом, капитан киевлян связан со своим клубом до 2023 года.

Отметим, что первым официальным матчем Сергея Сидорчука может стать поединок против "Шахтера" за суперкубок Украины, который пройдет 21 июля.

