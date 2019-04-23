Футболист шокировал зрителей на седьмой секунде поединка: самый быстрый гол забит в чемпионате Англии

"Саутгемптон" забил самый быстрый гол в истории Премьер-лиги: Шейн Лонг отобрал мяч у защитника и отправил его в сетку на седьмой секунде

Шейн Лонг забил самый быстрый гол чемпионата Англии. Фото: Reuters

Ирландский футболист "Саутгемптона" Шейн Лонг открыл счет в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда", забив самый быстрый гол в истории английской Премьер-лиги. Встреча "Уотфорд" – "Саутгемптон" проходит во вторник на стадионе "шершней".

Лонг отличился уже на седьмой секунде матча, сначала заблокировав передачу соперника, а после реализовав выход один на один с вратарем. При этом встречу с центра поля начинали футболисты "Уотфорда".

Предыдущее достижение было датировано 9 декабря 2000 года и принадлежало футболисту "Тоттенхэм Хотспур" Ледли Кингу, который поразил ворота "Брэдфорд Сити" на десятой секунде матча.

Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" придется побить трансферный рекорд, чтобы заменить экс-игрока "Шахтера". Английский гранд нацелился на полузащитника "Атлетико" Родри.

Также ранее сообщалось, что украинец Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников в мире. Футболист "Манчестер Сити" попал в топ игроков в возрасте до 23 лет.

Напомним, что в чемпионате Украины на этой неделе проходят поединки 25 тура Премьер-лиги.

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