Футболист, сломавший челюсть таксисту, усилил соперника "Динамо"

Никлас Бендтнер в "Копенгагене" / Фото: Twitter

Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер продолжит карьеру в "Копенгагене". Соглашение клуба с 31-летним форвардом рассчитано до конца этого года. Бендтнер присоединится к тренировкам с новой командой уже 4 сентября.

Бендтнер известен по выступлениям за лондонский "Арсенал", "Ювентус" и "Вольфсбург". В прошлом сезоне Бендтнер сыграл за "Русенборг" 23 матча в чемпионате Норвегии, в которых забил 5 голов.

Надо сказать, что "Копенгаген" стал соперником киевского "Динамо" на групповом этапе Лиги Европы. Также в эту группу попали шведский "Мальме" и швейцарский "Лугано".

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В конце августа, Никлас Бендтнер на своих страницах в соцсети поделился откровенным видео, на котором его девушка Филин Рупсторфф танцует топлес. Позже спортсмен спохватился и удалил видео со своей страницы, но оно успело разлететься по сети.

Напомним, не так давно Бендтнер попал в другой скандал. Знаменитый игрок сборной Дании сломал челюсть таксисту в Копенгагене. Вместе с ним в авто в этот момент находилась Филин Рупсторфф. После рассмотрения дела суд приговорил футболиста к 50 дням за решеткой.

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