Футболист "Спартака" избил американца, который помешал ему проехать на красный свет

Российский футболист хотел нарушить правила, но ему помешал американский пешеход. За это Аяз Гулиев сломал тому нос

Аяз Гулиев. Фото ФК "Спартак".

Российский футболист московского "Спартака" Аяз Гулиев стал участником дорожного инцидента: он сломал нос пешеходу, оказавшемуся гражданином США. 22-летний футболист, управляя автомобилем, не пропустил пешехода. Это произошло в тот момент, когда для пешеходов уже загорелся зеленый сигнал светофора, а для Гулиева – красный. Футболист выбежал из автомобиля и ударил пешехода, затем вернулся в машину, снова выбежал, догнал и избил американца.

Нападение Гулиева и пешехода в центре Москвы попала в объектив камеры видеонаблюдения. Кадры инцидента уже появились соцсетях.

Видео с камер: футболист "Спартака" Аяз Гулиев избивает пешехода, который помешал проехать ему на "красный".



Бьёт раз, уходит, потом возвращается и начинает избивать по-настоящему. Наказывает. pic.twitter.com/bXGu2edwwP — baza (@bazabazon) April 11, 2019

Когда видео с камер стало достоянием общественности, Гулиев решил извиниться. "Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно... Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!" – заявил футболист.

Как сообщает сайт "Спартака", стороны уладили конфликт, но санкции к футболисту будут применены. "Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК "Спартак-Москва" приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции.Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым", – говорится в заявлении.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 20 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил один гол.

Напомним, что это уже не первый скандал с участием российских футболистов. Ранее Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

Ранее в сети появилось видео, как российские футболисты толпой избивают человека на улице.

Также в декабре прошлого года футболисты избили и ограбили женщину в России, которая снимала деньги в банкомате.

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