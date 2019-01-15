Футболист спровоцировал ДТП с беременной, а затем выкидывал из машины пивные банки
Очевидцы утверждают, что спортсмен пытался откупиться от полиции
Защитник "Индепендьенте" и сборной Аргентины Алан Франко, возвращаясь с вечеринки, влетел в машину, в которой находилась беременная девушка. Как передает The Start, девушка получила ряд повреждений, в частности, у нее сломано ребро. Она госпитализирована и ее ребенку ничего не угрожает.
По информации источника, очевидцы видели, как Франко выбрасывал из машины банки из-под пива, и теперь пытается откупиться.
Недавно знаменитый английский футболист попал в скандал. Игрока "Ди Си Юнайтед" задержали в аэропорту Вашингтона – он был пьян и матерился. Англичанин признал свою вину и выплатил 25 долларов штрафа плюс 91 доллар в виде судебных издержек.
Это не первый скандал для Руни с употреблением алкоголя. В 2017 году футболист был остановлен полицией графства Чешир за рулем "Фольксвагена Жук", который принадлежит не ему. Перед задержанием Руни веселился в баре неподалеку от его дома, где он танцевал на столах и пел песни группы Oasis. На следующий день после ареста его отпустили под залог.
Ранее мы писали, что в Беларуси футболист попал в смертельное ДТП: выжил только трехлетний ребенок. Андрей Щербаков погиб вместе с женой и сыном после того, как автомобиль спортсмена вынесло на встречную полосу.
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