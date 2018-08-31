Футболист "Стяуа" во время матча Лиги Европы перехватил записку от тренера соперников

Сегодня, 13:05

Раул Русеску вырвал записку из рук капитана "Рапида", скомкал ее и отпрыгнул в сторону

Нападающий "Стяуа" Раул Русеску в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между румынским "Стяуа" и австрийским "Рапидом" перехватил секретную записку соперников и избавился от нее, сообщает Sport24.

В концовке встречи игрок "Рапида" передал капитану команды Штефану Швабу записку от тренера. Но Русеску вырвал ее, скомкал и отпрыгнул в сторону. Что случилось потом, неизвестно, так как режиссер трансляции переключил камеру.

"Рапид" проиграл "Стяуа" со счетом 1:2, но благодаря победе в первой игре в Вене с результатом 3:1 прошел в основную сетку Лиги Европы.

Ранее мы писали, что стали известны все участники группового этапа Лиги Европы. Украину в этом турнире представят "Динамо" и "Ворскла", а "Мариуполь" и "Заря" не смогли пройти квалификацию.

Напомним, что жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится 31 августа в зале "Гримальди Форум" в Монако и начнется в 14:00 по киевскому времени. Смотреть трансляцию жеребьевки Лиги Европы можно на канале "Футбол 1". Своих соперников узнают украинские клубы "Ворскла" (получила прямую путевку в группу) и "Динамо" (понизилось в ЛЕ после вылета из Лиги чемпионов).
футболист, Лига Европы, Рапид Вена, Стяуа

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Сегодня|Спорт, gazeta.ru

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