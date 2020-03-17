Футболист, своим коронавирусом испугавший Роналду, рассказал о жалобах

Защитник туринского "Ювентуса" и сборной Италии Даниэле Ругани, заразившийся коронавирусом, рассказал о жизни на карантине и поделился своими жалобами. Главная из них – 25-летнему футболисту скучно.
"Со мной все хорошо, – говорит Даниэле Ругани. – Очень хочу, чтобы люди были более осведомлены о проблеме. Надеюсь мой случай будет толчком к этому. Что я делаю во время карантина? Пересмотрел почти все на Netflix. Могу порекомендовать "Невидимый гость" – это триллер, который идет недолго, в нем нет особо серьезных моментов. Знаете, мне настолько скучно, что я готов ждать рекомендаций по фильмам от болельщиков"
Читайте также: "Партнерка по карантину": блондинка с финала ЛЧ показала, с кем проводит время в изоляции
Отметим, что на данный момент в Италии зафиксировано почти 28 тысяч больных COVID-19, из которых 2 158 случаев оказались смертельными.
Как мы сообщали ранее, Роналду, узнав о коронавирусе у Ругани, отказался возвращаться в "Ювентус". 5-кратный обладатель "Золотого мяча" решил пересидеть пандемию у себя на Мадейре.
Смотрите, как "Ювентус" обыгрывал "Интер" до пандемии коронавируса
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк