Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,52

Футболист, своим коронавирусом испугавший Роналду, рассказал о жалобах

17 марта, 11:20

Богдан Юрков

"Мне настолько скучно на карантине, что я готов ждать рекомендаций по фильмам от болельщиков" - посетовал Даниэле Ругани

Защитник туринского "Ювентуса" и сборной Италии Даниэле Ругани, заразившийся коронавирусом, рассказал о жизни на карантине и поделился своими жалобами. Главная из них – 25-летнему футболисту скучно.

"Со мной все хорошо, – говорит Даниэле Ругани. – Очень хочу, чтобы люди были более осведомлены о проблеме. Надеюсь мой случай будет толчком к этому. Что я делаю во время карантина? Пересмотрел почти все на Netflix. Могу порекомендовать "Невидимый гость" – это триллер, который идет недолго, в нем нет особо серьезных моментов. Знаете, мне настолько скучно, что я готов ждать рекомендаций по фильмам от болельщиков"

Ругани и Роналду

Ругани и Роналду / Фото: Getty Images

Читайте также: "Партнерка по карантину": блондинка с финала ЛЧ показала, с кем проводит время в изоляции

Отметим, что на данный момент в Италии зафиксировано почти 28 тысяч больных COVID-19, из которых 2 158 случаев оказались смертельными.

Как мы сообщали ранее, Роналду, узнав о коронавирусе у Ругани, отказался возвращаться в "Ювентус". 5-кратный обладатель "Золотого мяча" решил пересидеть пандемию у себя на Мадейре.

Смотрите, как "Ювентус" обыгрывал "Интер" до пандемии коронавируса

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Криштиану Роналду Ювентус Турин коронавирус Даниэле Ругани

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителей
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителейФутбол
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров "Динамо"Футбол
"Александрия" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Это не футбол": лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителейЧУ по футболу
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лиги
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лигиЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...