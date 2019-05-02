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Футболист "Тоттенхэма" избежал тяжелых травм после удара головой в матче Лиги чемпионов

2 мая, 23:44

Обследование не выявило сотрясение мозга у Яна Вертонгена

Ян Вертонген
Ян Вертонген. Фото: AFP

Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте объявил, что медицинское обследование не выявило сотрясение мозга у защитника Яна Вертонгена. "Тоттенхэм" во вторник проиграл на своем поле амстердамскому "Аяксу" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 0:1. В первом тайме Вертонген в результате столкновения со своим одноклубником Тоби Алдервейрелдом получил повреждение головы. Защитник "шпор" был заменен на 39-й минуте после того, как несколько минут провел на газоне с окровавленным лицом, но затем переодел футболку и продолжил игру. Но уже через минуту ему стало плохо и Ян ушел с поля только с помощью медиков.

Медицинское обследование провели врачи английского клуба, а также независимый невропатолог. Отмечается, что Вертонген получил травму носа. Клубный врач посоветовал 32-летнему защитнику пройти короткий курс реабилитации, прежде чем футболист вернется к тренировкам.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Аякс" 0:1

Отметим, что букмекеры резко увеличили шансы "Аякса" на выход в финал Лиги чемпионов. "Тоттенхэм" ни разу не проходил дальше в еврокубках, проиграв первый матч дома, а в последний раз это удавалось сделать в полуфинале "Аяксу".

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Тег травма, Лига чемпионов, Тоттенхэм, Аякс Амстердам

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Сегодня|Спорт

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