Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,66
27,35

Футболист убил курицу во время матча и тут же получил наказание

6 ноября, 23:39

Позже игрок извинился за свой поступок

Футболист хорватского клуба "НК Еленград" Иван Газдек убил курицу во время матча, которая выбежала на поле.

Читайте также: Бывшего футболиста "Динамо" поймали за рулем краденого автомобиля

Во время матча "НК Еленград" против клуба "Ясеновач" на поле выбежали несколько куриц. Поле хоть и было огорожено забором, но домашние птицы сумели пробраться туда через дыру. Иван Газдек попытался выгнать их с поля, но одна курица напрочь отказывалась уходить.

Реклама

Данный факт привел футболиста в бешенство и он точным и сильным ударом ноги убил курицу, а затем выбросил ее через забор.

В тренде
Вулканическая ничья в матче "Динамо" – "Шахтер": видео шести голов, двух удалений и пенальти на Пятове

За такое неспортивное поведение игрок получил красную карточку, а потом извинился перед владельцем курицы и купил ему новую птицу.

Недавно мы писали, что подвергся ограблению игрок сборной Испании Альваро Мората. Вооруженные люди проникли в дом испанца, пока он принимал участие в матче национальной команды Испании.В момент ограбления в доме находились супруга Мораты и их сыновья.

Черный кот повлиял на исход матча:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол футболист курица

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фиаско Ярмоленко и
Фиаско Ярмоленко и "МЮ", а также жуткая травма Гомеша: все результаты чемпионата АнглииФутбол
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча "Динамо" – "Шахтер" в Кубке УкраиныФутбол
"Шахтер" спас мертвый матч в Загребе! Крутейшая развязка в истории украинского футбола!!!Лига чемпионов
"Динамо "- "Шахтер": гол Попова в экстратайме выводит киевлян в 1/4 Кубка УкраиныФутбол
"Динамо" Загреб – "Шахтер": где смотреть решающий матч дончан в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Суркис дает добро: в
Суркис дает добро: в "Динамо" придут новые легионеры имени КрасниковаЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...
загрузка...