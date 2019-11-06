Футболист убил курицу во время матча и тут же получил наказание

Футболист хорватского клуба "НК Еленград" Иван Газдек убил курицу во время матча, которая выбежала на поле.

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Во время матча "НК Еленград" против клуба "Ясеновач" на поле выбежали несколько куриц. Поле хоть и было огорожено забором, но домашние птицы сумели пробраться туда через дыру. Иван Газдек попытался выгнать их с поля, но одна курица напрочь отказывалась уходить.

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Данный факт привел футболиста в бешенство и он точным и сильным ударом ноги убил курицу, а затем выбросил ее через забор.

За такое неспортивное поведение игрок получил красную карточку, а потом извинился перед владельцем курицы и купил ему новую птицу.

Недавно мы писали, что подвергся ограблению игрок сборной Испании Альваро Мората. Вооруженные люди проникли в дом испанца, пока он принимал участие в матче национальной команды Испании.В момент ограбления в доме находились супруга Мораты и их сыновья.

Черный кот повлиял на исход матча:

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