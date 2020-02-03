Футболист ударил ногой выбежавшего на поле фаната в чемпионате Бразилии

Вопиющий случай произошел во время футбольного матча в чемпионате Бразилии между "Фигейренсе" и "Аваи". Болельщик хозяев поля прорвался к полю и направлялся к лавке запасных гостей. Вратарь "Аваи" бросился успокаивать фаната и после недолгих уговоров приемом из борьбы уложил незваного гостя на землю.

Но в этот момент в их сторону бросился другой футболист "Аваи" Бруно Силва и ногой зарядил по лежавшему болельщику, но в итоге зацепил и своего одноклубника. Затем Силва еще раз ударил лежащего человека, после чего его оттянули партнеры по команде.

В этот момент другие болельщики бросились к ограждению, пытаясь прорваться к полю, но их остановила служба охраны, а затем к ним на помощь пришли полицейские в боевой экипировке.

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Ранее мы писали, что в матче НХЛ болельщики аплодировали каждому свистку арбитров и пели вратарю. Болельщики "островитян" проводят подобную акцию уже не первый раз. В прошлый раз они держали плакаты с надписями: "За парней в полосатом", "Зебры тоже люди", "Не ненавидь судей, ненавидь правила".

Также мы писали, что камера на футболе засняла измену: болельщик целовался с любовницей на трибуне. Парочка наслаждалась футболом, пока не увидела, что их поцелуй засняли на камеру. Когда видео облетело весь мир Дейви Андраде пришлось признаться в измене.

Болельщики довели до слез Тайсона и Дентиньо:

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