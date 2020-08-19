Матч по футзалу в Харькове превратился в массовую драку после удара ногой в прыжке

Матч седьмой лиги Кубка Харькова по футзалу между командами "Status-M" и ФК "ВиЯр" завершился массовой дракой. Ранее в НХЛ состоялась первая драка после карантина – победил "рейнджер" с расквашенным носом.

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Конфликт между игроками зародился еще во время розыгрыша углового. А затем футболист "ВиЯра" Вячеслав Деменский дошел до точки кипения и ударом ногой в прыжке сбил соперника с ног, пока тот разговаривал с арбитром. После этого на поле завязалась потасовка. Поединок был завершен досрочно, а контрольно-дисциплинарная комиссия турнира приняла решение бессрочно дисквалифицировать Деменского.

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Ранее мы рассказывали, как экс-капитан сборной России по футболу избил судью прямо на поле. Роман Широков, которого называют одним из главных пьяниц в футболе, включил режим Майка Тайсона.

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Также мы рассказывали, что футбольный матч в Дагестане превратился в массовое побоище. Конфликт на поле пришлось гасить охранникам и сотрудникам стадиона.

Видео: facebook/vartovi.espreso

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