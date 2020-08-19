Українська
$ 27,23
32,5
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Матч по футзалу в Харькове превратился в массовую драку после удара ногой в прыжке

19 августа, 19:56

Елена Павлова Елена Павлова

Поединок пришлось завершить досрочно

Матч седьмой лиги Кубка Харькова по футзалу между командами "Status-M" и ФК "ВиЯр" завершился массовой дракой. Ранее в НХЛ состоялась первая драка после карантина – победил "рейнджер" с расквашенным носом.

Реклама

Конфликт между игроками зародился еще во время розыгрыша углового. А затем футболист "ВиЯра" Вячеслав Деменский дошел до точки кипения и ударом ногой в прыжке сбил соперника с ног, пока тот разговаривал с арбитром. После этого на поле завязалась потасовка. Поединок был завершен досрочно, а контрольно-дисциплинарная комиссия турнира приняла решение бессрочно дисквалифицировать Деменского.

Читайте также: "Он схватил стул! Это преступление": массовая драка, в которой "рубилась" бывшая команда Михайлюка

В тренде
Впервые в истории! Названо место проведения матча за Суперкубок "Шахтер" – "Динамо"

Ранее мы рассказывали, как экс-капитан сборной России по футболу избил судью прямо на поле. Роман Широков, которого называют одним из главных пьяниц в футболе, включил режим Майка Тайсона.

Реклама

Также мы рассказывали, что футбольный матч в Дагестане превратился в массовое побоище. Конфликт на поле пришлось гасить охранникам и сотрудникам стадиона.

Видео: facebook/vartovi.espreso

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков драка футболисты массовая драка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные пары
1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные парыФутбол
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мира
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мираФутбол
Битва за финал! Онлайн матча
Битва за финал! Онлайн матча "Интер" – "Шахтер" в Лиге ЕвропыФутбол
"Россия, не надо нам помогать!" Звездный белорусский футболист выступил с эмоциональным обращениемФутбол
Позор
Позор "Барселоны" в смешных фотожабах: Месси сравнили с козлом и уткойЛига чемпионов
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Интер" – "Шахтер" в полуфинале Лиги ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять