Футболист укусил соперника за голову: эпичное видео из чемпионата Парагвая

Необычный эпизод случился в матче чемпионата Парагвая между "Олимпией" и "Серро Портеньо" (4:2). На 83-й минуте матча игрок хозяев поля Нестор Камачо сошелся в борьбе за мяч с соперником Фернандо Аморебьетом. В итоге мяч даже не долетел к этой парочке, но защитник остался недоволен тем, как Камачо вел с ним борьбу за позицию и со злости укусил того за голову. Форвард тут же упал на газон корчась от боли, а рефери сразу показал виновнику красную карточку.

Кстати, покер в составе "Олимпии" оформил парагвайский ветеран Роке Санта Крус, известный в Европе своим выступлением в "Баварии", "Блэкберне" и "Малаге". "Олимпия" уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Парагвая, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.

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Самый известный случай с укусом на футбольном поле случился во время ЧМ-2014, когда нападающий сборной Уругвая Луис Суарес ухватил за плечо защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. Тогда весь мир облетели фото с отпечатком челюсти на теле итальянца, а уругвайцу выписали длительную дисквалификацию.

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/ Фото: AFP

/ Фото: AFP

Кстати, это случай – не первый в карьере Суареса. За год до инцидента с Кьеллини Луис укусил своего соперника Бранислава Ивановича из "Челси" в матче чемпионата Англии, когда еще выступал за "Ливерпуль".

Смотрите, как Луис Суарес забивает в Лиге чемпионов:

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