Футболист упал в трехметровый ров, празднуя гол – эпичное видео
Это был только первый матч бразильского форварда за новую команду
Курьезный эпизод случился во время поединка чемпионата Японии между "Консадоле Саппоро" и "Симидзу С-Палс". Нападающий хозяев поля Андерсон Лопес во время празднования гола побежал к болельщикам, перепрыгнув рекламный щит, за которым оказалась яма.
Эта была лишь первая игра 25-летнего бразильца в новой команде и он, вероятнее всего, просто не знал о таких особенностях домашней арены его команды.
Сообщается, что стюарды помогли футболисту выбраться из ямы. Он не пострадал. Более того, принес своей команде победу, отправив в ворота соперника четыре мяча.
Ранее мы писали о курьезе из Испании: арбитр обратился за помощью к VAR, а там никого не оказалось. Помощники рефери сидят в специальной комнате, но в этот раз в ней никого не оказалось.
Ранее мы опубликовали курьезное видео: лежавший в воротах футболист не позволил своей команде забить гол. Комический эпизод случился в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Кстати, совсем недавно лидер "Ромы" опозорился смехотворной симуляцией в матче Лиги чемпионов. Боснийский форвард столкнулся лбами с Пепе и рухнул после этого на газон.
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