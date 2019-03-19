Футболист въехал на машине в толпу болельщиков: 11 человек пострадали

Игрок команды "Маргэм" въехал в группу подростков, которые начали смеяться над футболистом после поражения со счетом 0:5

11 болельщиков пострадало от действий футболиста после матча. Фото: AFP

Футболист въехал на машине в толпу болельщиков: 11 человек пострадали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0d7/6d9/5c90d76d95c2f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0d7/6d9/5c90d76d95c2f.jpg 2019-03-19T13:50:00+02:00 Футбол Игрок команды "Маргэм" въехал в группу подростков, которые начали смеяться над футболистом после поражения со счетом 0:5

В Уэльсе футболист местной команды "Маргэм" Ли Тейлор протаранил на собственном автомобиле толпу болельщиков футбольного клуба "Корнелли" после разгромного поражения. По информации Wales Online, 36-летний Тейлор находится под следствием. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Сам инцидент произошел год назад. Согласно изданию, болельщики "Корнелли" начали смеяться над игроком после поражения со счетом 0:5. Тейлор, услышав провокации в свой адрес, въехал в группу подростков. 11 пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Футболисту инкриминируются опасное вождение, попытка нанесения вреда здоровью и нападение. Тейлор вину отрицает.

Ранее мы писали, что во Франции родителям запретили назвать ребенка в честь футболистов. Пара хотела назвать мальчика Гризманн Мбаппе в честь футболистов, забивших голы в финальном матче чемпионата мира, но сотрудники органов ЗАГС обратили на это внимание и обратились к прокурору, после чего суд запретил давать ребенку такое имя.

А в 2017 году Уэйна Руни лишили водительских прав на два года за вождение в пьяном виде. Футболисту также назначили 100 часов исправительных работ

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