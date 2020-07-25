Футболист "Вольфсбурга" заразился коронавирусом, а 5 августа немцам играть с "Шахтером"

В клубе примут все меры предосторожности, чтобы не дать вирусу распространиться

Менее двух недель осталось до возобновления футбольных еврокубков, прерванных из-за пандемии коронавируса. Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург" состоится 5 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве без зрителей. И тут из Германии пришла тревожная новость – в команде есть зараженный коронавирусом.

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Защитник "Вольфсбурга" Кевин Мбабу сдал положительный тест на COVID-19. На данный момент 25-летний футболист находится дома на самоизоляции и, по словам спортивного директора клуба Марселя Шефера, его болезнь проходит без симптомов. Тем не менее в "Вольфсбурге" примут все меры предосторожности, чтобы не дать вирусу распространиться в клубе. Отметим, что в этом сезоне Мбабу забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах.

Кевин Мбабу / Фото: Reuters

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В первом матче "Шахтер" в Германии одержал победу со счетом 2:1. У дончан голами отметились Жуниор Мораес и Маркос Антонио. При этом обе команды по ходу встречи не реализовали по одному пенальти. У "горняков" не смог забить с "точки" Коваленко, а у "Вольфсбурга" – Вегхорст.

Победитель пары "Шахтер" – "Вольфсбург" в четвертьфинале Лиги Европы встретится с лучшей командой из пары "Айнтрахт" – "Базель". В первом матче швейцарцы одержали уверенную победу 3:0 и практически гарантировали себе путевку в 1/4 финала.

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