Футболист выкупил на благотворительном аукционе вещи погибшего боксера и вернул его отцу

Ляпорт заплатил за вещи Вастина пять тысяч евро

Защитник английского "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт отметился сразу двумя благородными поступками. Футболист принял участие в благотворительном аукционе, средства от которого будут направлены для помощи французской национальной системы здравоохранения в борьбе с коронавирусом.

Ляпорт приобрел экипировку боксера Алексиса Вастина, которую тот использовал на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Лот был выставлен отцом боксера, погибшего 9 марта 2015 года в возрасте 28 лет в результате катастрофы вертолета.

Лапорт заплатил пять тысяч евро и выиграл все торги. После этого футболист вернул всю амуницию боксера его отцу. "Твой талант так же велик, как и твое сердце", – сказал Сирил Думулин, организатор аукциона.

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Ранее мы писали, что после смерти мамы главный тренер "Манчестер Сити" Гвардиола не выходит на связь с Зинченко. Футболистов "Манчестер Сити" также попросили не беспокоить тренера в это тяжелое для него время.

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Ранее команду Зинченко в Англии приравняли к коронавирусу. С таким злобным троллингом "Манчестер Сити", за который выступает украинец, еще не сталкивался.

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