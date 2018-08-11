Футболист, выступавший за независимость Каталонии, завершил карьеру в сборной Испании

Жерар Пике хочет сосредоточиться на "Барселоне" и провести в клубе как можно больше времени

Защитник "Барселоны" Жерар Пике принял решение завершить карьеру в сборной Испании. 31-летний защитник начал международную карьеру в 2009 году, успел провести за сборную Испании 103 матча и отметиться 5-ю голами. Теперь он намерен сосредоточиться на карьере в каталонском клубе.

"Я разговаривал с Луисом Энрике неделю или две назад и сказал ему, что решение принято, и оно обдумано. Это был прекрасный период, в течение которого я выиграл чемпионат Европы и чемпионат мира. Я собираюсь сосредоточиться на "Барселоне". Чем больше лет я проведу в "Барсе", тем лучше", – заявил Пике.

Со сборной Испании Пике стал чемпионом мира в 2010-м году и чемпионом Европы в 2012-м, а на последнем чемпионате мира Испания вылетела в 1/8 финала от хозяев турнира – сборной России.

Напомним, что Пике подвергается критике со стороны фанатов сборной Испании за свою позицию относительно вопроса независимости Каталонии. Пике даже был готов покинуть сборную Испании ради Каталонии.

Мы уже писали, что дом защитника сборной Испании ограбили, пока он был на сборах. Преступники действовали профессионально и не оставили следов.