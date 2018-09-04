Футболист заплатит рекордный штраф за нарушение ПДД в Великобритании

Футболист "Саутгемптона" Марио Лемина оштрафован на 96 тысяч фунтов (около 123 тысяч долларов) за нарушение правил дорожного движения, что является рекордом для Великобритании, сообщает The Sun.

Лемина трижды отказался сказать полиции, кто находился за рулем его автомобиля, когда тот три раза превысил скорость. Футболист заявил, что не знал, кто управлял машиной, его брат или двоюродный брат. Лемина признал, что отказался уведомлять полицию о правонарушении, игнорируя их письма, а если бы он этого не сделал, то ему грозил бы штраф на сумму до 144 тысяч фунтов. Также из-за нарушения Лемина превысил количество штрафных баллов и был лишен водительских прав на один год.

Как отмечает издание, штраф равен трем недельным зарплатам 25-летнего футболиста в "Саутгемптоне".

Ранее рекордный для Великобритании штраф за нарушение правил дорожного движения в размере 86 тысяч фунтов был выписан в апреле телеведущему Энтони МакПартлину за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы писали, что у Дэвида Бекхэма могут отобрать водительские права за превышение скорости. Знаменитый футболист двигался со скоростью 95 км/час на участке, где разрешена скорость 64 км/час.

Ранее мы сообщали, что капитана "Тоттенхэма" остановила полиция: футболист вел машину в пьяном виде. Уго Льорису предъявлено обвинение в вождении в состоянии алкогольного опьянения, он предстанет перед судом.

Напомним, что в прошлом году Уэйна Руни лишили водительских прав на два года за вождение в пьяном виде. Футболисту также назначили 100 часов исправительных работ.