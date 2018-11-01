Футболист Златан Ибрагимович написал вторую книгу о себе

Сегодня, 23:25

Знаменитый нападающий спустя семь лет после выхода книги "Я – Златан" написал новую, назвав ее "Я – футбол"

Златан Ибрагимович завершил работу над второй книгой. Фото twitter.com/Ibra_official
Златан Ибрагимович завершил работу над второй книгой. Фото twitter.com/Ibra_official

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович объявил, что через неделю выйдет его вторая книга, получившая название "Я – футбол". Официальная презентация состоится 8 ноября. Напомним, в 2011 году была издана книга под названием "Я – Златан", в которой рассказывалось о детстве и начале карьеры Ибрагимовича.

"На следующей неделе выходит моя новая книга "Я – футбол"! Это книга о моей карьере в качестве футболиста. Я получил много удовольствия при работе над ней. Вас ждут много фотографий и интервью со мной и с людьми, с которыми я работал по ходу своей карьеры", – написал Ибрагимович в Twitter.

Ранее стало известно, что команда Ибрагимовича не вышла в плей-офф MLS. Шведский нападающий стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата, но его "Лос-Анджелес Гэлакси" не попал в плей-офф.

Ранее мы писали, что Златан Ибрагимович отказался от 100 миллионов от китайского клуба ради переезда в американский чемпионат. Вместо этого Ибрагимович выбрал "Гэлакси", где заработает только 3 миллиона евро за два года.

Кстати, мы уже сообщали, что "Реал" думает зимой пригласить Златана Ибрагимовича.
Златан Ибрагимович, автобиография

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Сегодня|Спорт

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