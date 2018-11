Футболист Златан Ибрагимович написал вторую книгу о себе

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович объявил, что через неделю выйдет его вторая книга, получившая название "Я – футбол". Официальная презентация состоится 8 ноября. Напомним, в 2011 году была издана книга под названием "Я – Златан", в которой рассказывалось о детстве и начале карьеры Ибрагимовича.

Next week my new book I am football is out! It is a book about my career as a football player and it has been a lot of fun working on it. Lots of pictures and interviews with me and with people I have worked with through my career. pic.twitter.com/CrkAW2425k