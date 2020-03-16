Футболиста "Челси" оштрафуют за прогулку с одноклубником Ярмоленко во время карантина

Мэйсон Маунт должен был сидеть дома, а вместо этого пошел гулять в парк с игроком "Вест Хэма"

Полузащитник "Челси" Мэйсон Маунт нарушил карантинный режим, в который лондонский клуб ушел после положительного теста на коронавирус у Каллума Хадсона-Одои. За это Маунту грозит штраф от "Челси.

Читайте также: Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

Футболисты "Челси" обязаны были уйти на самоизоляцию сроком 14 дней. Однако, как сообщает Mirror, болельщик увидел Мэйсона Маунта в одном из лондонских парков. Игрок прогуливался в компании одноклубника Андрея Ярмоленко – полузащитника "Вест Хэма" Деклана Рейса. Отмечается, что футболисты были в медицинских масках. Но не факт, что это спасет Мэйсона Маунта от клубных санкций.

Реклама

Мэйсон Маунт / Фото: Reuters

В тренде Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

Читайте также: Известный хоккеист хотел бы выйти в ринг против коронавируса: "Я бы указал ему на его место"

Напомним, на днях футболист "Челси" порадовал, что вылечился от коронавируса. "Я изолировал себя от людей, следовал рекомендациям врачей, соблюдал установленные нормы и уже вылечился, – сообщил 19-летний Каллум Хадсон-Одои. – Надеюсь, скоро всех увижу и вернусь на поле. Берегите себя".

Смотрите, как "Челси" до пандемии коронавируса играл в Лиге чемпионов с "Баварией"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама