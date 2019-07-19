Футболиста "Реала" оштрафовали за вырубку столетних деревьев

Компания Серхио Рамоса очень жестоко нарушила закон

Серхио Рамос. Фото: AFP

Городской совет испанского муниципалитета Алькобендас под Мадридом наложил санкции на компанию Aguileña de Inversiones SA, связанную с футболистом "Реала" Серхио Рамосом. Компанию оштрафовали на 250 тысяч евро за незаконную вырубку от 60 до 90 деревьев, среди которых сосны, тополя, дубы и оливковые деревья.

200 млн – и ни центом меньше: "Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за высказывания его агента.

Сообщается, что инцидент произошел на участке земли, который защитник купил под постройку собственного дома. Aguileña de Inversiones SA обязана заменить их, предоставив городскому совету деревья для посадки в зеленых зонах.

В минувшем сезоне Рамос провел 42 матча за "Реал" во всех турнирах, забив при этом 11 голов и отдав две результативные передачи.

Кроме того, "Реал" повесил ценник на Бейла: можно купить четверых Ярмоленко. Испанский клуб намерен избавиться от дорогостоящего валлийца.

Также добавим, что мадридский "Реал" готовится снова отправить украинского вратаря в аренду: на этот раз в "Бетис". Десятая команда чемпионата Испании хочет арендовать Андрея Лунина, права на которого принадлежат "Реалу".

Смотрите гол Рамоса в поединке Испания – Швеция:

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