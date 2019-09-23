Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,43
26,95

Футболиста с тяжелой травмой увезли с поля в багажнике такси

23 сентября, 14:41

Инцидент произошел во время матча высшей лиги чемпионата Боливии

/ Фото: AFP

Защитника боливийского клуба "Ориенте Петролеро" Марио Куэльяра с переломом ноги увезли с поля на такси в багажнике. Инцидент произошел во время матча местного чемпионата против "Гуабиры" (1:2). На 74-й минуте в одном из эпизодов Куэльяр столкнулся с форвардом гостей Хуаном Монтенегро и получил перелом лодыжки. При этом хозяева поля к этому моменту уже провели три замены.

По непонятной причине на стадионе "Рамон Тауичи Агилера" не оказалось машины скорой помощи. Куэльяра на носилках донесли до автомобиля такси и положили в багажник, после чего отправили в больницу.

Реклама

Ранее мы писали, что футболист пролежал на поле почти три часа, ожидая приезда скорой помощи. Медицинский персонал команды пытался оказать первую помощь, но боль была настолько сильной, что игрока даже не смогли унести с поля на носилках.

Также сообщалось, что медики переехали футболиста, ждавшего от них помощи. Курьезный случай случился во время футбольного матча в Бразилии.

В тренде
"Челси" – "Ливерпуль" 1:2 онлайн матча чемпионата Англии
Мохамед Салах с мячом. "Челси" примет "Ливерпуль" в Лондоне

Напомним, что в чемпионате Боливии случился забавный эпизод: арбитр пытался использовать VAR, которого нет. В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы видеопомощи арбитрам, которой нет в местном чемпионате.

Отметим, что в украинской Премьер-лиге система VAR должна заработать с февраля 2020 года:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

травма футболист чемпионат Боливии

Источники: Sportbox , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
"Реал" и "Барса" побеждают, Лунин скучает на скамейке: все результаты 4-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
"Динамо" – "Мальме" 1:0 онлайн матча, в котором киевляне прервали серию без победФутбол
"Шальке" разбушевался без Коноплянки: все результаты четвертого тура чемпионата ГерманииФутбол
"Динамо" – "Мальме": где смотреть первый матч Михайличенко в Лиге ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Loading...