Футболиста с тяжелой травмой увезли с поля в багажнике такси

/ Фото: AFP

Защитника боливийского клуба "Ориенте Петролеро" Марио Куэльяра с переломом ноги увезли с поля на такси в багажнике. Инцидент произошел во время матча местного чемпионата против "Гуабиры" (1:2). На 74-й минуте в одном из эпизодов Куэльяр столкнулся с форвардом гостей Хуаном Монтенегро и получил перелом лодыжки. При этом хозяева поля к этому моменту уже провели три замены.

По непонятной причине на стадионе "Рамон Тауичи Агилера" не оказалось машины скорой помощи. Куэльяра на носилках донесли до автомобиля такси и положили в багажник, после чего отправили в больницу.

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Ранее мы писали, что футболист пролежал на поле почти три часа, ожидая приезда скорой помощи. Медицинский персонал команды пытался оказать первую помощь, но боль была настолько сильной, что игрока даже не смогли унести с поля на носилках.

Также сообщалось, что медики переехали футболиста, ждавшего от них помощи. Курьезный случай случился во время футбольного матча в Бразилии.

Напомним, что в чемпионате Боливии случился забавный эпизод: арбитр пытался использовать VAR, которого нет. В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы видеопомощи арбитрам, которой нет в местном чемпионате.

Отметим, что в украинской Премьер-лиге система VAR должна заработать с февраля 2020 года:

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