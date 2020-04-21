Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,43
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Футболиста сборной Украины сватают в английскую Премьер-лигу в клуб Ярмоленко

21 апреля, 18:30

Андрей Фоменко

К Руслану Малиновскому проявляет интерес лондонский "Вест Хэм"

Сегодня стало известно еще об одном претенденте на полузащитника сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского. Ранее мы сообщали, что Малиновский находится в списке трансферных целей "Фиорентины". Теперь же 26-летнего футболиста в своих рядах хочет видеть и английский "Вест Хэм", о чем пишет итальянский ресурс sportal.it. Лондонский клуб требует усиление в полузащите, в связи с чем обратил свои взоры на Руслана.

"Молотобойцы" в последнее время звезд с неба не хватают, занимая в чемпионате Англии 16-е место. Единственное, чем они могут привлечь игроков, – высокой зарплатой. Известно, что Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком "Вест Хэма" с зарплатой около 7 млн евро. При этом, бывшим нападающим "Динамо" в Лондоне не очень довольны, но допускают объединение в клубе двух украинцев.

Причем на днях Малиновский рассказал о своем будущем в итальянском клубе: парня все устраивает в Бергамо, но боссы его клуба могут иметь свое мнение насчет трансфера. Если "Вест Хэм" предложит солидные отступные, то "Аталанта" может и отпустить Руслана, чаще всего выполняющего роль запасного. В любом случае, решение будет приниматься уже летом, после карантина.

Реклама

В тренде
"Шахтер" узнал, когда вернется в еврокубки: УЕФА составил календарь продолжения футбольного сезона

Смотрите шикарный удар со штрафного Малиновского в ворота сборной Литвы в отборе на чемпионат Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины Андрей Ярмоленко Вест Хэм Аталанта Руслан Малиновский трансфер

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в InstagramФутбол
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантинаФутбол
"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневеФутбол
"Ядерная атака": из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млнФутбол
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала "козочкой": звезды спорта – на карантинеДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...