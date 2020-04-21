Футболиста сборной Украины сватают в английскую Премьер-лигу в клуб Ярмоленко

Сегодня стало известно еще об одном претенденте на полузащитника сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского. Ранее мы сообщали, что Малиновский находится в списке трансферных целей "Фиорентины". Теперь же 26-летнего футболиста в своих рядах хочет видеть и английский "Вест Хэм", о чем пишет итальянский ресурс sportal.it. Лондонский клуб требует усиление в полузащите, в связи с чем обратил свои взоры на Руслана.

"Молотобойцы" в последнее время звезд с неба не хватают, занимая в чемпионате Англии 16-е место. Единственное, чем они могут привлечь игроков, – высокой зарплатой. Известно, что Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком "Вест Хэма" с зарплатой около 7 млн евро. При этом, бывшим нападающим "Динамо" в Лондоне не очень довольны, но допускают объединение в клубе двух украинцев.

Причем на днях Малиновский рассказал о своем будущем в итальянском клубе: парня все устраивает в Бергамо, но боссы его клуба могут иметь свое мнение насчет трансфера. Если "Вест Хэм" предложит солидные отступные, то "Аталанта" может и отпустить Руслана, чаще всего выполняющего роль запасного. В любом случае, решение будет приниматься уже летом, после карантина.

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