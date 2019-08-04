"Барселона" может арендовать Неймара и отправить Ракитича в "ПСЖ"

Неймар / Фото: AFP

Футболиста за 180 миллионов евро отадут в аренду – СМИ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80 2019-08-04T13:49:59+03:00 Футбол "Барселона" может арендовать Неймара и отправить Ракитича в "ПСЖ"

Самый дорогой футболист мира Неймар все еще может вернуться в "Барселону" этим летом. По данным испанского издания sport.es, французский "Пари Сен-Жермен" и каталонский клуб ведут переговоры об аренде игрока с опцией выкупа через год. Чтобы уменьшить сумму трансфера, "Барселона" также готова отправить в "ПСЖ" полузащитника Ивана Ракитича. Ранее сообщалось, что парижский клуб требует за бразильца 300 миллионов евро, но затем эта сумма были снижена до 180 миллионов.

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В сезоне-2018/19 27-летний бразильский нападающий провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро. Сейчас его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.

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Ранее мы писали, что самого дорогого футболиста Неймара вытолкали с победной фотосессии одноклубники. Бразилец не принимал участие в матче за Суперкубок Франции, но получил медаль и хотел присутствовать на совместном фото.

Смотрите видео красивого гола Неймара прямым ударом со штрафного:

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