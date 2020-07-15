Футболиста "Зари" признали лучшим игроком чемпионата Украины. Посмотрите, чего стоит его девушка

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин, признанный лучшим игроком 30-го тура УПЛ за дубль в ворота "Колоса", в эти дни со своей командой отчаянно борется с "Динамо" и "Десной" за второе место в чемпионате Украины и путевку в Лигу чемпионов. Между тем его очаровательная возлюбленная Карина, пока ее парень поражает ворота соперников, взрывает соцсети сексуальными фото со своего отдыха в Одесской области. Знойная брюнетка с шикарным бюстом на берегу Черного моря сияет не менее ярко, чем солнце.

Сперва девушка Владислава Кочергина устроила откровенную фотосессию на доске для виндсерфинга. "Море волнуется раз, два или три? Какое фото лучше?" – озадачила модель своих подписчиков в Instagram, получив от них следующий ответ: "Все фото супер! Глаз не отвести".

А затем Карина показалась на берегу Черного моря уже в платье с открытой грудью и стильным макияжем, собрав очередную порцию восторженных комплиментов от фолловеров: "Ходящая секс-бомб", "На этих фото цвет твоих глаз сливается с цветом моря", "Вау! Вау!! Вау!!!", "А можно мне рецепт, как стать такой же бомбитой".

INSTAGRAM

Если 24-летний Владислав Кочергин сейчас близок к "серебру" чемпионата Украины и попаданию в квалификацию Лиги чемпионов, то его умопомрачительная девушка Карина уже имеет в своем активе несколько титулов на конкурсах красоты. Среди них – "Королева Виконтесс 2020" и "Вице-мисс Жемчужина Черного Моря Лето".

Смотрите яркие фото возлюбленной Владислав Кочергина

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Где бы ни была любимая Владислава Кочергина физически вечером в четверг, 16 июля, а мысленно она наверняка будет со своим возлюбленным в Киеве на матче "Динамо" – "Заря" на "Олимпийском". Этот поединок во многом решит судьбу второго места в Премьер-лиге. Между тем, как мы писали ранее, футболисты "Динамо" ночь перед игрой с "Зарей" проведут закрытыми на базе.

Смотрите, как забивает Владислав Кочергин

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