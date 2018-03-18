Футболистам худшей команды России дали покушать после участия в выборах

Футболисты клуба "СКА-Хабаровск", который занимает последнее место в российской футбольной Премьер-лиге, сегодня пришли на местный избирательный участок и проголосовали на выборах президента России. За что были вознаграждены гигантским сэндвичем. Еду футболистам дали работники лицея, на территории которого был расположен избирательный участок.

Ранее мы писали, что болельщики клуба из Владивостока "Луч-Энергия" накормили супом игроков, которые устроили протест перед матчем первого дивизиона с "Химками" из-за невыплаты зарплат.

Напомним, что прошлой осенью звезда французского футбола Патрис Эвра прогулялся по городу, пообщался с бездомными и угостил их едой.

36-летний Эвра купил несколько пакетов с продуктами и ходил по городским улицам, раздавая их бездомным. Побеседовав с бывшим игроком сборной Франции, они принимали подарки.

А полузащитник "Эвертона" и сборной Шотландии Стивен Нейсмит поработал официантом для бездомных. Он стал участником одной из акций благотворительного центра Глазго. Футболист оплатил бездомным обед и отработал официантом.