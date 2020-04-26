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Футболистам в чемпионате Германии предложили отказаться от секса из-за опасности коронавируса

26 апреля, 15:00

Андрей Фоменко

В Бундеслиге разрабатывают специальные правила возвращения к игре в условиях пандемии

С возобновлением спортивных мероприятий в условиях пандемии коронавируса не все так просто: нынешняя реальность вынуждает идти на дополнительные меры безопасности. В немецкой Бундеслиге составили специальные правила поведения. Хотя чемпионат Германии по футболу не разрешают начать 9 мая – полиция против.

Руководство немецкого футбола включило в свои требования и некоторые пожелания, сообщает британское издание Daily Mail. Так, футболистам предложили... отказаться от секса и поцелуев со своей второй половинкой ради безопасности одноклубников и членов тренерского штаба.

Кроме того, есть и более приемлемые правила. Перед прибытием на матчи у всех игроков будут измерять температуру, а на стадионе или клубной базе запретят пользоваться чужими вещами: бутылками для напитков, экипировкой, средствами личной гигиены. Пресс-конференции, командные фотографии и традиционные рукопожатия будут запрещены. Также есть ограничение по количеству присутствующих: на стадионах могут находиться не более 300 человек одновременно.

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