Футболистка Марта побила рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира

Нападающая сборной Бразилии побила рекорд знаменитого немца

Марта. Фото: AFP

В матче группового этапа чемпионата мира 2019 года среди женских команд сборная Италии встречалась с национальной командой Бразилии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу южноамериканской сборной.

Автором единственного гола встречи стала футболистка сборной Бразилии Марта, которая реализовала пенальти на 74-й минуте встречи. Этот забитый мяч стал 17-м для Марты на мундиалях. Таким образом, 33-летняя бразильянка стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, обойдя в списке бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов за национальную команду на чемпионатах мира.

Напомним, Марта шесть раз признавалась лучшей футболисткой года по версии ФИФА (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018). В составе сборной Бразилии Марта дважды становилась серебряным призёром олимпийских игр и заняла второе место на чемпионате мира в 2007 году.

Напомним, что тезка Криштиану Роналду устроила Ямайке "ужас из песни". Ямайские футболистки повторили счет знаменитого хита группы "Чайф". Кристиана Джирелли, как и португалец, выступает в составе "Ювентуса".

Нападающая сборной Италии Кристиана Джирелли Видео: Instagram

Ранее во вторник американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Одна из самых популярных спортсменок в мире Алекс Морган забила пять голов.

Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP

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