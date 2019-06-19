Сделать стартовой
26,39
29,52
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Футболистка Марта побила рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира

19 июня, 11:21

Нападающая сборной Бразилии побила рекорд знаменитого немца

Марта
Марта. Фото: AFP

В матче группового этапа чемпионата мира 2019 года среди женских команд сборная Италии встречалась с национальной командой Бразилии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу южноамериканской сборной.

Автором единственного гола встречи стала футболистка сборной Бразилии Марта, которая реализовала пенальти на 74-й минуте встречи. Этот забитый мяч стал 17-м для Марты на мундиалях. Таким образом, 33-летняя бразильянка стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, обойдя в списке бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов за национальную команду на чемпионатах мира.

Напомним, Марта шесть раз признавалась лучшей футболисткой года по версии ФИФА (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018). В составе сборной Бразилии Марта дважды становилась серебряным призёром олимпийских игр и заняла второе место на чемпионате мира в 2007 году.

Напомним, что тезка Криштиану Роналду устроила Ямайке "ужас из песни". Ямайские футболистки повторили счет знаменитого хита группы "Чайф". Кристиана Джирелли, как и португалец, выступает в составе "Ювентуса".


Нападающая сборной Италии Кристиана Джирелли Видео: Instagram

Ранее во вторник американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Одна из самых популярных спортсменок в мире Алекс Морган забила пять голов.


Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег МАРТА, женский футбол, чемпионат мира, Мирослав Клозе

Вы сейчас просматриваете новость " Футболистка Марта побила рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучший украинский шпажист остался без медали на чемпионате Европы

Сегодня, 09:54

Наш спортсмен справился с фаворитом соревнований, но оступился в матче с №40

Франция, Норвегия и Нигерия вышли в плей-офф женского чемпионата мира по футболу

Вчера, 08:44

Футболистки сборной Франции обыграли Нигерию, Норвегия одержала победу над Кореей на ЧМ

Сразу три команды вышли в плей-офф женского чемпионата мира из группы В

17 июня, 23:28

Сборная Германии выиграла группу, команды Испании и Китая набрали одинаковое количество очков и тоже получили место в плей-офф женского ЧМ-2019

Украинская "казка": что происходило вокруг финала молодежного ЧМ-2019

17 июня, 07:07

Корреспондент "Сегодня" побывал на финале молодежного чемпионата мира

Американские футболистки установили рекорд победной серии на чемпионатах мира

16 июня, 23:02

В групповом этапе женского ЧМ-2019 сборная США разгромила команду Чили со счетом 3:0

Девушки из Таиланда забили первый гол на чемпионате мира, но все равно были разгромлены

16 июня, 19:53

Таиланд забил первый мяч на женском ЧМ, но все равно крупно уступил Швеции

Изола: Умение Хэмилтона беречь шины обеспечило победу

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Под Киевом пьяная мать утонула вместе с пятилетним сыном

Шарль Леклер: Исполняется моя мечта

Как выбрать плитку для фартука в кухне: 9 важных вопросов

9 простых идей обустройства небольшого сада

Организация крохотной кухни: уроки, которые нужно запомнить

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

После встречи с Лэмпардом защитник сборной Украины заявил о подписании контракта с "Челси"

17 июня, 12:44

Эдуард Соболь и Фрэнк Лэмпард провели встречу во время совместного отдыха во французском Сен-Тропе

Маркевич возглавил аутсайдера Первой лиги Украины

17 июня, 11:28

До этого Остап Маркевич встречался в Испании с Зиданом и тренировал юношей "Вильярреала"

Хацкевичу не нужен: герой молодежного ЧМ подтвердил, что летом покинет "Динамо"

17 июня, 11:04

Владислав Супряга, голы которого принесли Украине "золото" чемпионата мира, оставит расположение киевлян

Украинская "казка": что происходило вокруг финала молодежного ЧМ-2019

17 июня, 07:07

Корреспондент "Сегодня" побывал на финале молодежного чемпионата мира

Последний пояс Усика ушел к Доктору из Кубы: брутальный нокаут в бою Дортикос – Табити

16 июня, 12:43

Титулом, принадлежавшим до вчерашнего дня украинцу, завладел 33-летний кубинец Юниер Дортикос

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Пятнадцать подсказок человеку свыше

Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь