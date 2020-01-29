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Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео

29 января, 11:20

Тесса Тамплин расстроилась из-за неудачного навеса и не заметила, что сотворила шедевр

Тесса Тамплин

Тесса Тамплин

Забавный эпизод произошел в одном из матчей в чемпионате Австралии по женскому футболу. Защитница команды "Ньюкасл Джетс" Тесса Тамплин стала автором шикарного гола с 40-метрового расстояния, но даже не знала, что поразила ворота соперника. Девушка пыталась отдать длинную передачу в штрафную, но навес оказался неудачным... на первый взгляд, ведь мяч полетел по необычной дуге и залетел в ближнюю девятку.

Правда, сама девушка этот момент пропустила, ведь после неудачного навеса отвела взгляд от мяча и эмоционально выругалась из-за своей "неудачи". А когда ее одноклубницы прибежали ее поздравить с забитым мячом думала, что они ее просто утешают. После матча Тесса посмеялась над этим моментов в интервью.

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Тем не менее, этого гола оказалось мало, чтобы заработать очки – "Ньюкасл Джетс" уступил "Перт Глори" со счетом 2:4.

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Ранее мы писали, что красавица-вратарь получила ужасную травму на тренировке. Фрэнсис Китчинг столкнулась с одноклубницей во время тренировки "Ливерпуля".

Кстати, на днях был забит, возможно, лучший гол года! Одноклубник Малиновского забил прямым ударом с центра поля. Словенец Иличич забросил "парашют" за шиворот вратарю "Торино". Теперь этим мячом будут играть дети героя.

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гол женский футбол чемпионат Австралии

Источник: Сегодня|Спорт

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