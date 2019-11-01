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Футболистку сборной Ямайки зарезали из-за телефона

1 ноября, 21:15

Тарании Кларк было 20 лет

Тарания Кларк

Тарания Кларк / Фото: Twitter

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Футболистка сборной Ямайки Тарания Кларк была убита в Кингстоне 31 ноября. Согласно сообщениям ямайских СМИ, 20-летняя спортсменка скончалась от ножевого ранения.

Инцидент произошел в четверг вечером после того, как полиция подтвердила спор между Кларк и еще одной женщиной. Девушки спорили по мобильному телефону, когда Кларк нанесли удар ножом. Тарания была доставлена в больницу, где врачи констатировали смерть девушки.

На клубном уровне Кларк выступала за ямайский клуб "Уотерхаус", где была капитаном. Тарания недавно окончила среднюю школу Эксельсиора и в январе должна была покинуть Ямайку: ей предстояло учиться в школе при Университете Дейтона во Флориде.

Ранее мы писали, что в возрасте 79 лет умер бывший главный тренер сборной Бельгии Робер Васеж. Под его руководством на домашнем Евро-2000 бельгийцы не смогли выйти из группы, а на ЧМ-2002 в 1/8 финала уступили команде Бразилии.

Также сообщалось, что в Йоханнесбурге был застрелен бывший футболист сборной ЮАР Марк Батчелор. Преступление было совершено у дома футболиста, который как раз возвращался домой. По данным полиции, обстрел происходил из полуавтоматического оружия, 7 пуль попало в жертву.

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футбол чемпионат Ямайки

Источник: BBC news

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