Футболистов не будут наказывать за поддержку погибшего от рук полицейского в США

В Германии обещают поощрять такие действия игроков - их приравняли с борьбой против расизма

В Германии не будут наказывать футболистов, которые во время матчей прошедшего тура Бундеслиги выступали в поддержку афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейского в США. в Последствии по всей стране вспыхнули протесты, переросшие в массовые беспорядки. "Пока вы мирно спали, в США начался полный...": украинец из Лос-Анджелеса в ужасе от беспорядков.

Так, Маркус Тюрам из менхенгладбахской "Боруссии" отпраздновал гол, встав на одно колено и склонив голову, Уэстон Маккенни из "Шальке" надел повязку со словами в поддержку Флойда, а Джейдон Санчо и Ашраф Хакими из дортмундской "Боруссии", поразив ворота соперника, продемонстрировали футболки с лозунгами аналогичного характера. При этом Санчо был наказан желтой карточкой, поскольку снял игровую майку.

Реклама Джейдон Санчо. Фото: REUTERS/Lars Baron В тренде Долгожданное "Класико"! Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо"

Сообщается, что ни один из перечисленных футболистов не понесет наказания. Их действия были расценены как направленные на борьбу с расизмом. Союз намерен также поощрять аналогичные действия игроков в предстоящих матчах.

Ранее мы писали, что самый богатый спортсмен мира оплатил похороны Джорджа Флойда, убитого полицейскими в США. Флойд Мейвезер перевел семье погибшего более 88 тысяч долларов.

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