Футболистов не будут наказывать за поддержку погибшего от рук полицейского в США

В Германии не будут наказывать футболистов, которые во время матчей прошедшего тура Бундеслиги выступали в поддержку афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейского в США. в Последствии по всей стране вспыхнули протесты, переросшие в массовые беспорядки. "Пока вы мирно спали, в США начался полный...": украинец из Лос-Анджелеса в ужасе от беспорядков.
Так, Маркус Тюрам из менхенгладбахской "Боруссии" отпраздновал гол, встав на одно колено и склонив голову, Уэстон Маккенни из "Шальке" надел повязку со словами в поддержку Флойда, а Джейдон Санчо и Ашраф Хакими из дортмундской "Боруссии", поразив ворота соперника, продемонстрировали футболки с лозунгами аналогичного характера. При этом Санчо был наказан желтой карточкой, поскольку снял игровую майку.
Сообщается, что ни один из перечисленных футболистов не понесет наказания. Их действия были расценены как направленные на борьбу с расизмом. Союз намерен также поощрять аналогичные действия игроков в предстоящих матчах.
Ранее мы писали, что самый богатый спортсмен мира оплатил похороны Джорджа Флойда, убитого полицейскими в США. Флойд Мейвезер перевел семье погибшего более 88 тысяч долларов.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк