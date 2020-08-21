Футболисту испортили машину за участие в протестах в Беларуси

Игрок мини-футбольного клуба из Минска "Дорожник" Евгений Дунаев, который участвовал в акциях протеста в Беларуси, рассказал, как вандалы испортили его автомобиль. Дунаев, защищающий цвета самой титулованной мини-футбольной команды страны, пострадал из-за своей позиции и обвинил силовиков в запугивании. Ранее за участие в протестах в Беларуси был задержан звездный футболист.

"Ночью с 19 на 20 августа это и произошло. Утром вышел из дома, чтобы ехать на работу, и увидел на машине надпись. Сразу не заметил, что еще и колеса пробиты. Если честно, моя первая реакция — улыбка. "Сцуль 97%" – такая двоякая надпись. Если 97%, то какой же я сцуль? Безусловно, машину испортили те, кто знают мою позицию. Как сказали грамотные люди, скорее всего, машина где-то засветилась – на каких-то акциях, митингах. К тому же она белая, яркая, а я еще по работе постоянно за рулем. В общем, думаю, силовики так нас запугивают", – цитирует Дунаева by.tribuna.com.

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Евгений Дунаев/Фото МФК "Дорожник"

"Просто не могу осознать, в какие годы мы вернулись – какие-то запугивания, жестокость. Все это страшно. В последнюю неделю ни о чем, кроме происходящих событий, думать невозможно. Даже на работе не могу сосредоточиться. Все мы видим, как силовики издеваются над простыми белорусами, бьют их – это, конечно, нечеловеческое отношение. Страшно. Сына, например, с детства учу, что ты должен управлять страхом, а не страх управлять тобой. Не нужно бояться", – говорит Дунаев.

Также в Беларуси правоохранители избили хоккеиста: под горячую руку силовиков попал Илья Литвинов из "Динамо-Молодечно".

Видео: Mash

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