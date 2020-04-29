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Футболисты английской Премьер-лиги боятся слишком раннего возобновления сезона даже при пустых трибунах

29 апреля, 10:57

Максим Перепелица

Игроки считают, что риск заражения COVID-19 остается большим

Ряд игроков клубов АПЛ опасаются раннего возобновления сезона, прерванного из-за коронавируса, даже при пустых трибунах. Как сообщает The Telegraph, футболисты считают, что риск заражения COVID-19 остается большим. По мнению игроков, текущая ситуация не является безопасной для них, поэтому не хотят рисковать здоровьем. Кроме того, и футболисты, и руководители клубов недовольны, что правительство Великобритании торопит их с возобновлением матчей, чтобы приободрить население и минимизировать критику.

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Напомним, сезон АПЛ был приостановлен из-за пандемии COVID-19 с 13 марта. В пятницу, 1 мая, клубы лиги проведут онлайн-конференцию, в ходе которой обсудят возможность возобновления сезона с 8 июня. В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", опережая ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на 25 очков.

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Кстати, английский вратарь завершил карьеру из-за критики фанатов. Бывшему голкиперу молодежной сборной только 24 года.

Смотрите, как "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов:

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чемпионат Англии коронавирус

Источник: The Telegraph

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