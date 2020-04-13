Футболисты "Арсенала" категорично отказались от понижения зарплаты на карантине даже на 12 процентов

Игроки считают, что и так много потеряют, если не пробьются в Лигу чемпионов

Английские клубы по отдельности пытаются договариваться со своими футболистами о понижении зарплаты на период карантина из-за коронавируса. Хотя изначально собирались это сделать централизованно: клубы Премьер-лиги хотят сократить зарплаты на 30 процентов.

Один из самых известных английских клубов в мире, лондонский "Арсенал", предложил игрокам понизить зарплаты довольно незначительно. Но футболисты не поддержали антикризисную программу клуба, сообщает британское издание The Mirror.

Руководство "канониров" предлагало игрокам отказаться от 12,5% годовой зарплаты, если по итогам сезона команда не квалифицируется в Лигу чемпионов. В случае попадания в Лигу Европы их оклады уменьшились бы на 7,5%. Причем футболисты могли бы сохранить свои доходы, если бы финишировали в зоне Лиги чемпионов. Игроки отказались от этой идеи, заявив, что они и так много потеряют из-за непопадания в Лигу чемпионов, поскольку их доходы сильно зависят от бонусов.

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В сезоне 2019/2020 из 28 матчей "Арсенал" выиграл всего девять и занимает девятое место в турнирной таблице. До четвертой позиции, позволяющей выступить в Лиге чемпионов, – восемь очков, а до шестой, которая дает пропуск в Лигу Европы, – всего три.

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