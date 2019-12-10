Футболисты "Аталанты" прилетели в Харьков в тумане, а их болельщиков высадили в Киеве

Футболисты "Аталанты" - в Харькове / Фото: Twitter

Не без приключений прилетела делегация "Аталанты" на матч Лиги чемпионов с "Шахтером" в Харьков. В столице Слобожанщины сегодня царит густой туман, и пилоту пришлось применить все свое умение, чтобы посадить самолет в непростых метеоусловиях. Как мы писали, "Аталанта" вылетела из Италии с Русланом Малиновским.

Менее повезло фанатам итальянской команды. Их самолет, направлявшийся в Харьков, сел в Киеве. И теперь тифози придется добираться к месту событий наземным транспортом. Ожидается, что всего из Бергамо прибудет около 200 болельщиков "Аталанты".

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Напомним, поединок "Шахтера" с "Аталантой" состоится завтра на стадионе "Металлист". Начало – в 19:55 по киевскому времени. Наш сайт будет вести онлайн-трансляцию решающего матча за выход в плей-офф.

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