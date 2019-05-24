Футболисты "Аякса" нарасхват: "МЮ" готов перебить предложение "Барселоны" по Де Лигту

"Манчестер Юнайтед" предложил Де Лигту зарплату 14 миллионов евро в год, предложение "Барселоны" под угрозой

Маттейс Де Лигт. Фото: Reuters

Переход защитника "Аякса" Маттейса Де Лигта в "Барселону" может оказаться под угрозой срыва из-за предложения "Манчестер Юнайтед", сообщают европейские СМИ. 19-летний защитник и его агент Мино Райола рассчитывают, что каталонцы повторят предложение манкунианцев по зарплате – 14 млн евро в год. Ранее сообщалось, что "Барселона" может купить Де Лигта за 74 млн евро, но размер зарплаты футболиста, которую готовы предложить каталонцы, не назывался.

В сезоне-2018/19 Де Лигт сыграл 55 матчей за "Аякс", в которых забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с амстердамским клубом рассчитан до лета 2021 года.

"Аякс" стал сенсацией нынешней Лиги чемпионов. Голландцы дошли до полуфинала, по дороге в плей-офф выбив из турнира такие команды, как "Реал" и "Ювентус". В первом полуфинальном поединке против английского "Тоттенхэма" Де Лигт и компания на выезде одержали минимальную победу, а затем дома повели 2:0, но не смогли удержать победный для себя счет. Итог – поражение 2:3, причем победный гол гости забили на шестой добавленной минуте!

Напомним, что вчера член правления "Манчестер Сити" опроверг уход Гвардиолы в "Ювентус". В английском клубе назвали ложью информацию об уходе Хосепа Гвардиолы в итальянский чемпионат.

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