Футболисты "Аякса" стоят в 3,5 раза дороже игроков "Динамо"

Трансферная стоимость всех игроков в заявке голландского и украинского клуба накануне матча в Лиге чемпионов

Сегодня "Динамо" сыграет с "Аяксом" в ответной игре раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. На кону стоит путевка в групповой этап Лиги чемпионов и солидные призовые от УЕФА. Смотреть онлайн матч "Динамо" – "Аякс" можно на нашем сайте с 22:00 в виде текстовой трансляции с фото и видео-повторами.

Накануне матча мы посмотрели на трансферную стоимость всех футболистов в заявке двух клубов. Оказалось, что все футболисты "Аякса" стоят 226,65 миллиона евро, тогда как все игроки "Динамо" потянули лишь на 65,5 миллиона. Таким образом, футболисты голландского клуба в 3,5 раза дороже игроков киевлян.

Интересно, что в среднем один футболист "Аякса" стоит 8 миллионов евро, этот же показатель в "Динамо" – 2,3 миллиона. При этом футболисты голландского клуба в среднем на год младке своих коллег из "Динамо" (средний возраст – 23,4 года и 24,5 года).

При этом в составе "Динамо" играет больше футболистов национальных сборных – 16 против 14 у "Аякса". А вот игроков молодежных сборных гораздо больше у голландского клуба – 12 против 6 у киевлян. Также в составе гостей больше иностранных игроков, по этому показателю счет 16:8 в пользу "Аякса".

Самый дорогой футболист в составе "Динамо" – 20-летний Виктор Цыганков, трансферная стоимость которого оценивается в 8 миллионов евро. А 19-летний защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт оценивается в 40 миллионов.

Напомним, что в первом матче неделю назад в Амстердаме "Аякс" победил "Динамо" со счетом 3:1.