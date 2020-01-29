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Футболисты "Барселоны" почтили память Коби Брайанта

29 января, 15:58

Игроки начали тренировку с минуты молчания

Коби Брайант

Коби Брайант / Фото: Reuters

Футболисты "Барселоны" почтили память погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта и его дочери Джианны, которая находилась на борту вертолета вместе с ним. Тренировка игроков "Барселоны" началась с минуты молчания. Футболисты стали в круг, чтобы почтить память легенды НБА. После этого футболисты зааплодировали и перешли к тренировочным занятиям.

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По последним данным, эксперты опознали тело Коби Брайанта и еще трех жертв катастрофы. Экспертам удалось подтвердить личности четырех из девяти человек, погибших при крушении вертолета в американском штате Калифорния 26 января.

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Установлены личности четырех человек, которые погибли с Коби Брайантом и его дочерью
Коби Брайант

Кстати, в США особым образом почтили память дочери Коби Брайанта. 13-летней Джиджи Брайант, погибшей вместе с легендарным отцом, прочили большое баскетбольное будущее.

Смотрите кадры падения вертолета, в котором летел Коби Брайант:

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

Также смотрите, как фанаты болельщики почтили память Коби Брайанта:

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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Барселона НБА баскетболист Коби Брайант

Источник: Сегодня|Спорт

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