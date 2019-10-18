Футболисты "Барселоны" присоединятся к забастовке в Каталонии

Барселона / Фото: Reuters

Защитник "Барселоны" Жерар Пике и нападающий Усман Дембеле в знак солидарности с протестующими в Каталонии перенесли тренировку на субботу. Ранее мы сообщали, что поединок "Реала" и "Барселоны" перенесен на поздний срок: известна дата Эль-Класико.

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Фото: REUTERS/Rafael Marchante, Jon Nazca, Albert Gea Реклама

Защитник Жерар Пике и полузащитник Усман Дембеле из-за дисквалификации пропустят выездной матч девятого тура чемпионата Испании с "Эйбаром". У защитника перебор "горчичников", а форвард получил красную карточку.

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Отметим, что очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к проведению референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

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