Футболисты "Барселоны" присоединятся к забастовке в Каталонии

Защитник "Барселоны" Жерар Пике и нападающий Усман Дембеле в знак солидарности с протестующими в Каталонии перенесли тренировку на субботу. Ранее мы сообщали, что поединок "Реала" и "Барселоны" перенесен на поздний срок: известна дата Эль-Класико.
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Защитник Жерар Пике и полузащитник Усман Дембеле из-за дисквалификации пропустят выездной матч девятого тура чемпионата Испании с "Эйбаром". У защитника перебор "горчичников", а форвард получил красную карточку.
Отметим, что очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к проведению референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.
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