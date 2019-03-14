Футболисты "Челси" стоят в 10 раз дороже игроков киевского "Динамо"

Самый дорогой в составе "Динамо" Виктор Цыганков стоит в 15 раз дешевле, чем лидер "Челси" по этому показателю

Весь состав киевского "Динамо" оценивают в 83 миллиона евро. Фото: AFP

Футболисты "Челси" стоят в 10 раз дороже игроков киевского "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a36/b32/5c8a36b326af5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a36/b32/5c8a36b326af5.jpg 2019-03-14T13:17:38+02:00 Футбол Самый дорогой в составе "Динамо" Виктор Цыганков стоит в 15 раз дешевле, чем лидер "Челси" по этому показателю

Сегодня "Динамо" попробует сотворить сенсацию и в 1/8 финала Лиги Европы отыграться после выездного поражения 0:3 с "Челси". Матч в Киеве на НСК "Олимпийский" начнется в 19:55, мы проводим онлайн трансляцию "Динамо" – "Челси" с фото, видео, комментариями.

Интересно, что, по данным transfermarkt, суммарная стоимость всех футболистов "Челси" в 10 раз больше, чем стоимость игроков из заявки киевского "Динамо"! Все футболисты украинского клуба потянули на 83 миллиона евро, тогда как игроки английской команды – 885 миллионов. При этом наши футболисты моложе: средний возраст 24,7 года против 27,9 у "Челси". В составе англичан больше игроков национальных сборных (18 против 14 у киевлян), но меньше игроков молодежных сборных (1 против 7). Счет легионеров – 9:19, не в пользу "Динамо".

Самый дорогой в составе "Динамо" – Виктор Цыганков, которого оценивают 10 миллионов евро. У "Челси" больше других стоит Эден Азар – 150 миллионов.

Интересно, что ставки на выход "Челси" в четвертьфинал не принимаются – этот факт у букмекеров не вызывает сомнений. А рискнуть и поставить на проход "Динамо" можно за внушительный коэффициент 30, а в некоторых конторах – даже 40. Хотя, как видно из подборки камбэков в европейском футболе, отыграть три мяча – задача не невозможная.

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