Футболисты "Челси" забили пять голов в ворота "Хаддерсфилда": как это было
Дубль Гонсало Игуаина помог "Челси" разгромить "Хаддерсфилд" в матче 25 тура английской Премьер-лиги
Лондонский "Челси" одержал крупную победу над "Хаддерсфилд Таун" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 5:0. Дубль оформил Гонсало Игуаин (16 и 69-я минуты), для которого эти голы стали первыми в составе "синих", также отличились Эден Азар (45+1, 66), забивший свой первый мяч с пенальти, и Давид Луис (86).
Обзор матча "Челси" – "Хаддерсфилд Таун" 5:0
Ранее в субботу гол Сон Хын Мина принес "Тоттенхэму" победу над "Ньюкаслом". Матч 25-го тура английской Премьер-лиги завершился победой хозяев с минимальным счетом.
Результаты других матчей дня в Премьер-лиге:
- "Бернли" – "Саутгемптон" – 1:1
- "Брайтон" – "Уотфорд" – 0:0
- "Кристал Пэлас" – "Фулхэм" – 2:0
- "Эвертон" – "Вулверхэмптон" – 1:3
Программу 25-го тура закроет поединок команды украинца Андрея Ярморленко "Вест Хэма" против лидера турнирной таблицы "Ливерпуля". Правда, Ярмоленко в матче участие принять не сможет, так как до сих пор находится в лазарете команды.
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