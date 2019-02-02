Футболисты "Челси" забили пять голов в ворота "Хаддерсфилда": как это было

Дубль Гонсало Игуаина помог "Челси" разгромить "Хаддерсфилд" в матче 25 тура английской Премьер-лиги

"Челси" громит "Хаддерсфилд Таун" со счетом 5:0. Фото: AFP

Футболисты "Челси" забили пять голов в ворота "Хаддерсфилда": как это было //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5de/585/5c55de585b58a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5de/585/5c55de585b58a.jpg 2019-02-02T20:20:08+02:00 Футбол Дубль Гонсало Игуаина помог "Челси" разгромить "Хаддерсфилд" в матче 25 тура английской Премьер-лиги

Лондонский "Челси" одержал крупную победу над "Хаддерсфилд Таун" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 5:0. Дубль оформил Гонсало Игуаин (16 и 69-я минуты), для которого эти голы стали первыми в составе "синих", также отличились Эден Азар (45+1, 66), забивший свой первый мяч с пенальти, и Давид Луис (86).

Обзор матча "Челси" – "Хаддерсфилд Таун" 5:0

Ранее в субботу гол Сон Хын Мина принес "Тоттенхэму" победу над "Ньюкаслом". Матч 25-го тура английской Премьер-лиги завершился победой хозяев с минимальным счетом.

Результаты других матчей дня в Премьер-лиге:

"Бернли" – "Саутгемптон" – 1:1

"Брайтон" – "Уотфорд" – 0:0

"Кристал Пэлас" – "Фулхэм" – 2:0

"Эвертон" – "Вулверхэмптон" – 1:3

Программу 25-го тура закроет поединок команды украинца Андрея Ярморленко "Вест Хэма" против лидера турнирной таблицы "Ливерпуля". Правда, Ярмоленко в матче участие принять не сможет, так как до сих пор находится в лазарете команды.

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