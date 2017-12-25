Футболисты греческого клуба АЕК получат миллион евро за победу над "Динамо"

Сегодня, 21:36

Команды сыграют в феврале в 1/16 финала Лиги Европы

Грекам обещают солидный бонус. Фото Twitter
Грекам обещают солидный бонус. Фото Twitter

Президент греческого клуба АЕК Димитрис Мелиссанид предложил игрокам своей команды бонус в размере одного миллиона евро в случае победы в двухматчевом противостоянии с киевским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.

Стоит отметить, что данная практика в греческом клубе не редкость. За победу над "Брюгге" в квалификации Лиги Европы футболистам было обещано 500 тысяч евро премиальных, а за квалификацию в весеннюю часть еврокубков – 300 000 евро.

Дополнительная интрига заключается том, что если АЕК не пройдет "Динамо", то бонус в размере 300 тысяч евро выплачен не будет.

Сообщается, что футболисты уже согласились на данную авантюру.

Интересно, что аналитики букмекерских контор считают украинский клуб фаворитом на выход в 1/8 финала. Вероятность успеха киевлян в противостоянии с АЕК составляет 61%.

Напомним, что давно проживающий в Афинах экс-динамовец Олег Протасов считает, что АЕК на ходу, а киевской молодежи еще нужно окрепнуть.

"Динамо" проведет первый матч на выезде. Встреча состоится 15 февраля в Афинах. Начало матча – в 20:00.

Ответный поединок пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский" 22 февраля. Встреча начнется в 22:05.
футбол, Лига Европы, Динамо Киев, АЕК Греция

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Источник:

sport.ua

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