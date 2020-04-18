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Футболисты команды Абрамовича против сокращения зарплаты на треть из-за коронавируса

18 апреля, 11:43

Александр Трикиша

Игроки лондонского клуба готовы пойти на сокращения лишь 10 процентов оклада

Футболисты "Челси" не соглашаются на 30-процентное понижение заработной платы из-за пандемии коронавируса. По информации The Telegraph, игроки лондонского клуба согласились сократить зарплату только на 10 процентов, несмотря на рекомендацию АПЛ, которая обсудила этот вопрос с Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA).

Также мы писали, что "Тоттенхэм" просит своего бывшего тренера пойти на снижение зарплаты. По условиям увольнения, клуб продолжает платить Почеттино зарплату, пока он не найдет новую команду.

Как мы писали ранее, в Англии ввели программу Coronavirus Job Retention Scheme, которая позволяет британским компаниям в условиях карантина отправлять своих сотрудников в принудительной отпуск с оплатой 80 процентов от зарплаты за счет правительства. Одним из первых помощью государства решил воспользоваться "Ливерпуль", за что нарвался на критику даже от своих бывших игроков. В итоге "Ливерпуль" после критики передумал перекладывать зарплату сотрудников на государство.

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Ранее в Англии выступили против сокращения зарплат футболистам: это нанесет ущерб здравоохранению. Уменьшение зарплат повлияет на отчисления в государственную казну, считают в Ассоциации профессиональных футболистов.

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зарплаты чемпионат Англии Челси Лондон

Источники: Eurosport , Сегодня|Спорт

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