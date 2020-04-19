Футболисты команды "Ухань Чжоэр" вернулись в город, где родился убийственный коронавирус: видео

Китайские болельщики в масках бурно встречали команду на вокзале - пели песни и дарили игрокам цветы

Игроки китайского футбольного клуба "Ухань Чжоэр" вернулись в свой город, где базируется команда. Напомним, именно в Ухане в конце 2019 года была зафиксирована вспышка коронавируса, который впоследствии разошелся по всему миру и, изменив жизнь всего человечества, среди прочего, остановил практически все спортивные соревнования. Ранее Трамп напомнил Китаю об ответственности за сокрытие фактов о коронавирусе.

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В свое время футболисты "Ухань Чжоэр" были вынуждены покинуть город. Но весной ситуация в китайской провинции Хубэй стабилизировалась, и команда, за которую, помимо местных исполнителей, выступают два бразильца, француз и ивуариец, вернулась в родные пенаты после эвакуации.

Реклама Возвращение команды "Ухань Чжоэр" / Фото: Instagram

Игроков вместе с их главным тренером испанцем Хосе Гонсалесом на железнодорожной станции Уханя встречали болельщики в медицинских масках, которые громко пели фанатские песни и дарили футболистам букеты цветов. Игроки в ответ поднимали большие пальцы.

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По последним данным, в мире зафиксировано 2,3 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 160 тысяч человек. Из числа заразившихся излечилось более 600 тыс. человек.

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