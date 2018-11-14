Футболисты, крикнувшие "Слава Украине" в Москве, получили государственные награды

В Хорватии отметили второе место национальной команды на чемпионате мира

Все футболисты, тренеры и персонал сборной Хорватии получили государственные награды за выступление на ЧМ-2018, где хорватская команда завоевала серебряные медали. Награды лично вручала Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Примечательно, что игрокам среди которых экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида и нынешний динамовец Йосип Пиварич, были вручены Ордены Князя Бранимира, а тренерский штаб, включая Огнена Вукоевича (работающего в селекционном отделе "Динамо"), получил одну из высших наград Хорватии – Военный орден Железного трилистника.

Напомним, что во время чемпионата мира в России Домагой Вида и Огнен Вукоевич, после победы в четвертьфинале над сборной России, записали видео со словами "Слава Украине".

В России сразу же появились призывы дисквалифицировать футболиста, а ФИФА в итоге вынесла Виде предупреждение.

Кстати, украинцы вступились за Виду и обвалили рейтинг страниц ФИФА в соцсетях. Официальная страница ФИФА в Facebook стремительно упала в рейтинге до позиции 1.3 звезды из пяти возможных. За последние дни на странице появились десятки тысяч негативных оценок с комментариями "Слава Украине!" на разных языках, объяснением значения этой патриотической фразы, а также поддержкой Домагоя Виды.