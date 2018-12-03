Футболисты "Локомотива" вышли на матч в черных футболках, чтобы поддержать Тараса Михалика

В матче 16 тура чемпионата России "Спартак" обыграл "Локомотив" – 2:1. На поединок игроки "Локомотива" вышли в черных футболках с надписью "Тарас, мы с тобой". Футболисты поддержали украинского защитника Тараса Михалика, который в четверг потерял отца. Владимир Михалик был найдет мертвым на берегу реки Стоход в Любешове Волынской области.

Вышли!

Наша команда в футболках со словами поддержки Тарасу Михалику, который потерял отца... #СпартакЛоко pic.twitter.com/FjqxZKzf4Q — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 2 декабря 2018 г.

Тарас Михалик выступает за "Локомотив" с 2013 года. Минувшим летом украинский защитник подписал с московским клубом новый годичный контракт. "Локомотив", набрав 25 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги.

В прошлом сезоне Михалик стал чемпионом России. "Локомотив" в третий раз в истории и впервые за 14 лет стал чемпионом страны (2002, 2004). Все три чемпионства команда завоевала под руководством экс-тренера киевского "Динамо" Юрия Семина.

До перехода в "Локомотив" Тарас Михалик выступал в составе киевского "Динамо" с 2005 по 2013 года.