Футболисты "МанСити" оплатят дорогу болельщикам на финал Кубка Англии

В поединке за трофей "горожане" встретятся с "Уотфордом" 18 мая

Фанаты "Манчестер Сити". Фото: AFP

Игроки "Манчестер Сити" приняли решение оплатить своим болельщикам дорогу в Лондон на финальный матч Кубка Англии с "Уотфордом". Об этом сообщает The Sun.

Таким образом, футболисты хотят поблагодарить фанатов за хорошую поддержку в течение сезона. Каждый из игроков "Манчестер Сити" профинансирует поездку автобуса в Лондон на стадион "Уэмбли".

"Путешествовать с командой на такое большое количество матчей нелегко, и каждый игрок "Манчестер Сити" ценит это. Хотя в среду результат оказался не таким, на который мы надеялись, но мы рады слышать фанатов на протяжении всех 90 минут.

Нам предстоит еще много бороться в этом сезоне, так что это наш способ поблагодарить фанатов за поддержку", – сказал капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани.

Напомним, что Матч "Манчестер Сити" – "Уотфорд" состоится 18 мая.

На этой неделе "Манчестер Сити" вылетел из Лиги чемпионов. В драматическом поединке "МанСити" обыграл "Тоттенхэм" – 4:3, однако по сумме двух матчей в полуфинал ЛЧ вышел лондонский клуб, выигравший дома – 1:0.

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